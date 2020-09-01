İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Posof'ta Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Ardahan’ın Posof ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ekiplerin denetimleri sürüyor.

Ardahan'ın Posof ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ekiplerin denetimleri sürüyor.


İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Nişan/Nikah, Düğün Denetimleri" konulu genelge kapsamında jandarma, polis ve zabıta ekiplerince işletmelerde denetim gerçekleştirildi.


Ekipler, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.


Posof Kaymakamı Murat Mete'nin de katıldığı denetimlerde ekipler, ilçe genelinde Covid-19 Denetimlerini kesintisiz ve süreklilik teşkil edecek şekilde gerçekleştiriliyor.


Denetimler kapsamında ilçede; Lokanta, Pastane, Kafe, Restoran Cafe, Kuaför, Kahve - Kıraathane, Ticari Taksi, Süpermarket ve Market, Cami, Şehirler arası Otobüsler ile Şehir İçi minibüsler ve düğün törenleri denetlenerek, denetim ekipleri tarafından temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere ve kurallara riayet edilmesi noktasında bilgilendirmeler yapıldı.


Kaymakamlık tarafından koordine edilen denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.