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Posof'ta kuraklık devam ediyor

Ardahan’ın Posof ilçesi son yılların en kurak kış mevsimini yaşıyor.

Ardahan'ın Posof ilçesi son yılların en kurak kış mevsimini yaşıyor. Yurdun bir çok bölgesinde kar yağışı ve yağmur etkili olurken Posof'ta kuraklık devam ediyor.


Posof vadisinin dağlarına Ekim ayında yağan kardan sonra Kasım ve Aralık ayında beklenen kar yağışı bir türlü yaşanmadı. Posof vadisi tamamen kurak bir mevsim yaşarken Ulgar dağı ve Arsiyan dağının dışında bölgede kar yok.


Önce ki yıllarda bu aylarda yağan kardan dolayı yolların kapandığını okulların tatil edildiğini belirten Posoflular, “Bu sene ayaz var ama yağış şok. Böyle giderse kuraklık çok fazla olacak” dediler.

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