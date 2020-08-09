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Posof'ta maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar tepki topluyor

Dünya’yı etkisi altına alan korona virüsten kurtulmak için alınan ve uygulanan kararlarla virüsün önüne geçmeye çalışılırken Ardahan’ın Posof ilçesinde bu kurallara uyulmaması tepkilere neden oluyor.

Dünya'yı etkisi altına alan korona virüsten kurtulmak için alınan ve uygulanan kararlarla virüsün önüne geçmeye çalışılırken Ardahan'ın Posof ilçesinde bu kurallara uyulmaması tepkilere neden oluyor.


Ardahan'ın serhat ilçesi, tabiat harikası Posof'ta vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadan günlük yaşamlarına devam ediyor. Cadde ve sokaklarda gezen vatandaşların ise maskeleri çene ya da kollarına taktığı görüldü. Düğünlerin ve taziye ziyaretlerinin artmasından dolayı vaka sayısının yükseldiği Posof'ta kurallara uyan vatandaşlar, uymayanlara tepki gösterdi.

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