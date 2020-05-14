Posof'ta muhtarlardan Yayla teşekkürü

Ardahan Posof'lu muhtarlar meraların yabancılara kapatılması kararından dolayı Ardahan Valisi Mustafa Masatlı ve Posof Kaymakamı Murat Mete'ye teşekkür etti.

İlçe hükümet konağı önünde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak maskeli olarak basın açıklaması yapan muhtarlar, ‘'Valilik ve ilgili kurumlarca geçen yıl alınan kararla Posof'a ve yaylalarına asla başka yerlerden hayvanlar giremeyecek denildi. Yıllarca Iğdır ve diğer illerden gelen ve Posof yaylalarını adeta zapt eden hayvan sahipleri ve sürüleri nedeniyle hayvansal hastalıklarda da artış olduğu için Valilik bu kararı alarak Posof ta ki doğal hayatı korumuş oldular'' dedi.

Doğa harikası olan Posof un gerçek yaşamına dönmesine vesile olan Ardahan Valisi, ilgili kurumlar ve Posof kaymakamlığına teşekkür eden muhtarlar, bu uygulama ile hayvansal hastalıkların olmadığını, verimlerinin arttığını ve hatta arıların dahi üretimde fark gösterdiğini belirttiler.