Posof'ta Nisan kar'ı

Ardahan'ın Posof İlçesi'nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Nisan ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen Posof'tan kar eksik olmuyor. Bir gün önce yüksek yerlere yağan kar bir gün sonra ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Nisan ayında genelde bahar tarımının tamamlanmış olduğunu dile getiren Posoflular, “Şimdi ise her taraf beyaz örtüyle kaplandı. Tarlaları dahi ekemedik” dediler.