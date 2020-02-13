İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Posof'ta okullara kar tatili

Ardahan’ın Posof ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süre ile ara verildi.


Ardahan'ın Posof ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün tatil edildi. İlçede yoğun kar ve tipi nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürdürülüyor.


Öte yandan, yağışların hafta sonuna kadar ara ara devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.