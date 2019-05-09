Posof'ta şehitler voleybol turnuvası ile anıldı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce Posof Şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen voleybol turnuvası muhteşem bir final ile sona erdi.

Final karşılaşmasında Şehit Polis Güvendik Çelik Voleybol takımı ile Şehit Er Hakan Doğru voleybol takımları karşılaştı. Baştan sona büyük bir çekişme içerisinde geçen maç sonucunda 3 - 2'lik skorla rakibini mağlup eden Şehit Polis Güvendik Çelik voleybol takımı turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Turnuvada ikinciliği Şehit Er Hakan Doğru voleybol takımı, üçüncülüğü ise Şehit Uzman Çavuş Toygun Aydemir takımı elde etti.

Takımların kupalarını ilçe Kaymakamı Enver Yılmaz, Garnizon Komutan vekili Ahmet Karabulut ve ilçe Belediye Başkanı Cahit Ulgar verdiler.

Turnuvada sporcuların giydikleri üzerinde şehitlerimizin isim ve resimleri yer aldı.

Ödül töreninden sonra sporcuların giydikleri spor takımları isimleri yazılı şehitlerin ailelerine verildi.