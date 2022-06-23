Posof'ta sel istinat duvarını yıktı

Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

İlçede iki gün devam eden şiddetli yağış etkili hayatı olumsuz olarak etkiliyor. Yağış sonrası oluşan sel nedeniyle Posof Devlet Hastanesi istinat duvarı yıkıldı. Sel ile birlikte yollarda çökmeler yaşanırken araç trafiğinde aksamalar yaşandı.

Sağanak yağışla birlikte bölgede etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Ulgar dağında görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken araçlar güçlükle ilerleyebildi.