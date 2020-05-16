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Posof'ta taksi durağı ve ticari taksiler dezenfekte edildi

Ardahan’ın Posof ilçesinde taksi durağı ve ticari taksiler dezenfekte edildi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde taksi durağı ve ticari taksiler dezenfekte edildi.


İçişleri Bakanlığının “Ticari Taksi Hijyen Tedbirleri Genelgesi” kapsamında belirtilen “Ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçlar en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenerek dezenfekte edilecek.


İlçe Kaymakamlığı dezenfekte ekipleri tarafından ilçede bulunan taksi durağı ve ticari taksiler dezenfekte edildi. Taksiciler uygulamadan dolayı yetkililere teşekkür ederek hijyen kurallarına riayet ettiklerini belirtti.

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