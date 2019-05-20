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Posof'ta teravih namazı sonrası meşaleli yürüyüş düzenlendi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı Posof’ta düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı Posof'ta düzenlenen etkinliklerle kutlandı. 100. Yıl etkinlikleri kapsamında teravih namazından sonra meşalelerle yürüyüş yapıldı.


19 Mayıs kutlamalarının gündüz bölümünde ise Posof çayı vadisinde ki mesire alanında bir dizi etkinlik tertiplendi. Programa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.


Saygı duruşu ve okunan istiklal marşından sonra günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar yapıldı ve şiirler okundu. Aşık Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin jimnastik gösterilerinden sonra Posof çok programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin sunduğu halk oyunları gösterisi ilgi ile izlendi.


Güreş takımının gösterileri ise programa renk kattı. Kars'tan gelen Kafkas oyunları ekibinin gösterileri ise ayakta alkışlandı Program sanatçıların sundukları müzik konseriyle sona erdi.

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