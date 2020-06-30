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Posof'ta Toki konutları yükseliyor

Yıllardır göç nedeniyle nüfusu azalan Ardahan”ın Posof ilçesine gurbetçilerden dönenlerle birlikte konut ihtiyacı da ortaya çıktı.

Tapu kadastro çalışmaları sırasında köylerdeki ve merkezde ki arsalar tek kişilere değil de aile ye kaydedildiği için şimdi geri gelenler konut yapmakta güçlük çekiyorlar.


Yaşanan sıkıntıların giderilmesi için Posof Belediyesinin çabalarıyla TOKİ ilçe merkezinde konut inşaatına başladı. Binalar yükselmeye devam ederken Posoflular gurbetteki hemşerilerinin de gelmesiyle birlikte ilçe nüfusunun artacağını belirtiyorlar.

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