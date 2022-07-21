Posof'ta virajı dönemeyen tır trafiği felç etti

Tırın yolu kapatmasıyla trafik felç oldu.

Türkgözü Sınır Kapısı'nı kullanarak Gürcistan üzeri Kafkas ülkelerine giden tırlar Posof ilçesindeki karayolunu kullanarak ilerliyor. Uluslararası karayolunda dik rampalar ve birbiri ardına sıralanan keskin virajlar nedeniyle sürücüler bazen zor anlar yaşıyor. Özellikle bu yolu kullanan tır sürücüleri keskin virajlar nedeniyle yolda kalabiliyor ve yolun kapanmasına neden oluyor. 06 FN 5419 plakalı tır, Posof - Türkgözü sınır kapısı yolunda ilerlerken keskin virajı dönemeyerek yolu kapattı. Uzun uğraşlar sonucunda tıra halat bağlanarak kaldığı yerden çıkarılması güçlükle sağlandı.

Hemen her gün bu çileyi çeken sürücüler, Posof Ilgar Dağı Tüneli'nin bir an önce yapılmasını istiyor.