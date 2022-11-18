Posof'ta yazdan kalma günler

Ardahan'ın Posof ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor.

Bu yıl Eylül ayı sonlarında yüksek yerlere yağan kar Posof vadisine inmedi. Ekim ayı daima karlı ve yağmurlu geçtiği için dağlar ve yaylalar tamamen beyaza büründü ancak Posof vadisinde ki durum daha başka. Meyveler dallarında ve hala hayvanlar meralarda otlatılıyor.

Nüfus azalsa da ilçede hala hayvancılık yapan aileler de var. Havaların müsait olması yüksek rakımlı köylerde bile hayvanlar meralara çıkarılıyor. Yaylalara yakın köy olan Günbatan köyü mezrasında dahi otlaklar da hayvanlar otlatılıyor.