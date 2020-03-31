Posof'ta yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Ardahan'ın Posof ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı, ilçe merkezinde ise yağmur etkili oluyor.

Kazma, kürek yaktıran Mart ayı özelliğini kaybetmiyor. Bahar ayında olsak bile Posof ta kar yağışı devam ediyor. Merkez de yağmur yağarken Asmakonak ve Arılı köylerinden başlayan kar yağışı yüksekteki köylere de etkili oldu. Ulgar dağına yağan kar devam ederken oluşan sis ulaşımı etkiledi. Yoğun sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü.