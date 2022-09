Rahvan at yarışlarına yoğun ilgi

Ardahan'da düzenlenen geleneksel Rahvan At Yarışları ve Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası nefes kesti.

Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Ardahan Rahvan At Binicilik Kültür ve Spor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği geleneksel Rahvan At Yarışlarının 8'incisi ve 6'ıncı Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası yapıldı. Sulakyurt Köyü Mevkiinde yapılan Rahvan At Yarışları büyük çekişmelere sahne oldu. Yarışları Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç ile vatandaşlar izledi.

Valisi Hüseyin Öner, "Rahvan atları, Orta Asya'dan Türklerle birlikte Anadolu'ya gelen bir değerimizdir" dedi. Vali Öner, ''At, tarih boyunca atalarımızın pusulası, yoldaşı olmuştur. Milli ve manevi yönden bizim için önemli bir geleneğimizdir, Ata sporumuzdur. Geleneksel Spor Dallarına son yıllarda ciddi bir yönelme söz konusu. Bu yönelme ile birlikte ülkemizin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde, birçok yöresinde geleneksel bir branş olarak Rahvan At yarışları yapılmakta, kulüplerimizin emekleri ve belediyelerin, kurumların ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'muzun katkıları ile bu değerimiz yaşatılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Milli benliğimizin, kimliğimizin devamı ve korunması ve güçlenmesi için bizi biz yapan değerleri yaşamamız ve yaşatmamız gerekmektedir. Bu önemli duruşa katkı sağlayan at severler camiasına gönülden teşekkür ediyorum'' dedi.

Yarışmaya Ardahan dışında farklı illerden gelen yaklaşık 40'a yakın atlı katıldı.