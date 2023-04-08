Ramazan ayında ekipler fırın ve market denetimlerini sıklaştırdı

Ekipler, Ramazan ayı boyunca fırın, market, lokanta ve tatlı imalatı yapan işyerlerinde hijyen, gramaj ve etiket denetimleri sürdürüyor.

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha güvenli bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla denetimlerini Ramazan ayında da artırarak devam ediyor. Gıda tüketimi açısından fırın, market ve tatlı imalatı yapan işyerlerinde denetimler kapsamda ekipler, fırınlarda ekmeğin gramajı, un depoları, hamur ve ekmek imalatında kullanılan malzemelerin hijyen olup, olmadığını inceledi.

Ekipler, lokanta ve tatlı imalatı yapılan işyerlerinde de hijyenik kurallara uyulup, uyulmadığını kontrol etti. Yapılan denetimlerde kurallara uygun hareket etmeyen işyerleri hakkında tutanak tutulurken, tespit edilen eksiklikleri tamamlamaları için süre verildi. Bu süre içerisinde eksikliklerini tamamlamayan işletmeler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı bildirildi.