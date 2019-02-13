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Rektör Biber'den Serhat Ardahansporlu futbolculara moral yemeği

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mehmet Biber tarafından Serhat Ardahanspor kulübü futbolcuları onuruna Yenisey Konukevi'nde, “Moral Yemeği” verildi.


Moral yemeğine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan, Serhat Ardahanspor Kulübü teknik heyeti ve futbolcular, Erzurum'dan misafir olarak gelen minik buz hokeyi sporcuları, akademik ve idari personeli ile basın mensupları katıldı. Yemekte konuşan Rektör Biber, Serhat Ardahanspor futbolcularına sahip çıkmanın Ardahan halkının vazifesi olduğunu belirterek, takımın kümede kalması için Ardahan Üniversitesi olarak her türlü teknik desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.


Ardahan Üniversitesi Kalkındırma Vakfı'nın kurulmasına ilişkin tüm yasal işlemlerin yerine getirildiğini ifade eden Rektör Biber, “İş insanlarımızın değerli katkıları ile birlikte vakfımız aracılığıyla Serhat Ardahanspor Kulübü'ne finansal destek sağlamak arzusundayız.” dedi.


Yemek sonrası Rektör Biber'e teşekkür belgesi ve Serhat Ardahansporun atkısını takdim eden futbolcular, galibiyet sözü verdi.

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