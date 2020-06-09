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Rüşvet operasyonunda 2 tutuklama

Ardahan’da düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Ardahan'da düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.



Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, rüşvet karşılığı "ölmüş kişilerin prim günlerinden alınıp prim günleri emekliliğe yetmeyen şahıslara verildiği" iddiasıyla yakalanan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde görevli S.İ. ile bu kurumla bir bağlantısı bulunmayan E.Ö. ve C.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan S.İ. ile E.Ö. tutuklandı. C.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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