İhlas Haber Ajansı

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Sağanak yağış dereyi taşırdı

Ardahan’ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak yağış bazı mahallelerde sele dönüştü.

Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak yağış bazı mahallelerde sele dönüştü.


Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak yağış Kuytuca ve Toptaş Mahallelerinde sele neden oldu. Mahalle içerisinde geçen derenin taşması ekili alanlara zarar verirken, vatandaşlar sel sularının evleri etkilememesi için seferber oldu.


Dere kenarında sel suları ile birlikte gelen tomrukları kaldırmak için seferber olan köylüler suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcadılar.

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