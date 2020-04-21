İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlık çalışanlarına ‘Bal ve Kaşar ikramı'

Ardahan’da süt üreticileri, içinde bal ve kaşarın bulunduğu moral paketlerini, devlet hastanesi ile 112 Acil Servis Hizmetlerindeki sağlık çalışanlarına ikram etti.

Ardahan'da süt üreticileri, içinde bal ve kaşarın bulunduğu moral paketlerini, devlet hastanesi ile 112 Acil Servis Hizmetlerindeki sağlık çalışanlarına ikram etti.


Ardahan'da peynir işletmeciliği yapan üreticiler, yeni tip korona virüsle (Covid-19) ile mücadele eden, sağlık çalışanlarına moral vermek istediklerini belirterek,


"Korona virüs salgınında canla başla mücadele eden Ardahan'daki sağlık çalışanlarına ufak bir jest ve moral vermek için Bal ve Kaşar ikramında bulunmak istedik. Amacımız onları motive etmek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmektir. Bu doğrultuda 112 Acil Servis Hizmetleri ile Ardahan Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarımıza içerisinde bal ve kaşarın bulunduğu 300 adet moral paketini sağlık müdürlüğüne gönderdik."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.