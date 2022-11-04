Sahara Geçidi'nde sis ve buzlanma kazayı beraberinde getirdi

Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi'nde etkili olan sis ve buzlanma trafik kazasını da beraberinde getirdi. Tır ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı.

Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi'nde etkili olan sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bölgede etkili olan yoğun sis ve yollardaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler hafif yaralı olarak kazayı atlatırken, araçlarda hasar oluştu. Kayarak yolu trafiğe kapatan tır, görevlilerin müdahalesi ile yoldan çekildi. Kısa süreli yolun trafiğe kapandığı bölgede trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.