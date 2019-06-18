İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit Mursi İçin Posof'ta gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Posof ta da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Posof ta da gıyabi cenaze namazı kılındı.


İlçe Müftüsü Murat Susam tarafından kıldırılan cenaze namazı Posof merkez camiinde öğle namazından sonra eda edildi.


Namaz sonrası açıklamalarda bulunan İlçe Müftüsü Murat Susam, Muhammet Mursi'nin de bir mücahit olduğunu ve müslümanların çektiği sıkıntıları dile getirdi.


Gıyabi cenaze namazına İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.