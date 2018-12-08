Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Ortaokulunda velilerden yenilik

Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okuluna Öğrenci velileri tarafından öğrencilerinin ders gördüğü sınıflar yeniden tadilata sokularak boya eskiyen malzemelerin değişimi ve tamiri yapıldı. Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu Müdür Serhat Dursun ve Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Rıfat Vural'ın girişimleri sonucu eski sınıflar yeni görünüm kazandırılırken okul için ayrıca bir müzik sınıfı da hazırlandı. Velilerin topluca hareket ederek imc usulü ile yaptıkları çalışma sonucunda birlik beraberlik ve eğitime destek teması ön planma çıktı. Sınıfların Açılışlı için İlçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Rıfat Vural, Okulu Müdürü- Serhat Dursun, kurum Amirleri ve Öğretmenler katıldı. Okulu Müdürü Serhat Dursun " Okulumuzda birlik, beraberlik ve eğitime destek teması ile başlamış olduğumuz bu süreçte desteğini esirgemeyen Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu'na, Okul Aile Birliği Başkanımız Ahmet Rıfat Vural ve bütün velilerimize teşekkür ederim. Başlamış olduğumuz bu uygulama bütün sınıflarımız için devam edecektir. Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz için gururluyuz. Ayrıca oluşturduğumuz müzik sınıfı da öğrencilerimin iyi bir müzik eğitimi almasında büyük önem arz edecektir" dedi.

Açılış gerçekleştiren Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu " Okulu Müdürümüz Serhat Dursun ve Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Rıfat Vural'a böyle güzel uygulamalar başlatıp hayata geçirdikleri için teşekkür ederim. Birlik ve beraberlik kaliteli eğitimi de beraberinde getirecektir. Bu tür uygulamaların yaygınlaşarak diğer okullarımızda da başlaması önemlidir" dedi.

Açılışın ardından velilere de teşekkür eden Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu öğretmelerle de sohbet ettikten sonra okuldan ayrılmasıyla birlikte açılış sona erdi.