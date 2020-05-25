İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Selde mahsur kalan köylüler kepçeyle kurtarıldı

Ardahan’ın Göle ilçesinde sağanak yağışla biriken suların sele dönüşmesiyle birçok kişi mahsur kaldı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde sağanak yağışla biriken suların sele dönüşmesiyle birçok kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.


Göle ilçesine bağlı Tahtakıran köyünde iki gündür devam eden sağanak yağış sebebiyle dere taştı, köyün bir bölümü sular altında kaldı. Köylüler, derenin taşması üzerine saatlerce kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalan köylüleri AFAD ekipleri kepçe yardımıyla kurtardı. Jandarma ve AFAD ekipleri köyde vatandaşların zarar görmemesi için çalışma başlattı.


Su baskını altında kalan evlerde ki vatandaşlar, AFAD ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.