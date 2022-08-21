Serhat Ardahan Gazeteciler Cemiyeti'nden taziye mesajı

Serhat Ardahan Gazeteciler cemiyeti, Gaziantep'te yolcu otobüsü ve bir ambulansın da karıştığı kazada hayatını kaybeden, 2'si İhlas Haber Ajansı muhabiri 16 kişinin ölümüyle ilgili taziye mesajı yayınladı.

Cemiyet Başkanı Deniz Başlı, ''Gaziantep'te meydana gelen ve ülkemizi yasa boğan trafik kazasında, kazazedelere yardım etmek ve görevlerini yapmak için bölgede bulunan 2 İhlas Haber Ajansı çalışanının yaşamını yitirmesini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kazada yaşamını yitiren İhlas Haber Ajansı çalışanı meslektaşlarımız Basın Şehitlerimiz Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'e, 3 itfaiye personeline, 2 sağlık personeline ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve mesai arkadaşlarına sabır diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Milletinizin başı sağ olsun'' dedi.