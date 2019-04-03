“Serhatta Şefkat Eli Projesi”yle yaşlı ve hasta vatandaşlara hizmet veriliyor

Proje kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen yaşlı ve hasta vatandaşlar, evlerinde ziyaret edilerek, her türlü kişisel bakım ve temizlikleri, İŞKUR bünyesinde açılan kurslarda ki kursiyerler tarafından yapıldı.

SYD Vakfı yetkilileriyle birlikte, ilk etapta il merkezinde tespit edilen 36 yaşlı ve hasta vatandaşa ulaşan kursiyerler, her hafta Salı günü yeni yaşlı ve hastalara ulaşmaya devam edecek.