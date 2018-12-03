‘Sessiz Dinleti' ile seslerini duyurdular

Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu´nda düzenlenen etkinliğe, Ardahan Vali Yardımcısı Salih Kalkan, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Ardahan İl Müftüsü Remzi Pehlivan, akademik- idari personel, misafir öğrenci ve aileleri ile Üniversite öğrencileri katıldı.

Program, İstiklal Marşı'nın minik öğrenciler tarafından işaret dili ile okunmasıyla başladı. Minik öğrencilerin ardından, Üniversite Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri öğrencileri sahneye çıkarak, hazırladıkları tiyatro gösterisini izleyicilere sundular.

Tiyatro gösterisinin bitiminden sonra, 23 Şubat İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ile engelli vatandaşlar işaret dili eşliğinde şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirdi. İzleyenler tarafından büyük alkış alan program, katılımcılara katılım belgelerinin takdim edilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.