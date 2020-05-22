Seyir halindeki araç alev aldı

Ardahan'da seyir halindeyken yanan otomobil vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan'ın Göle ilçesinde 31 NCN 84 plakalı otomobil, Ardahan-Göle karayolunda seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, itfaiyeye ve polise haber verdi.

Yoldan geçen sürücülerin çıkan yangına müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Alev topuna dönen otomobilde olay yerine giden itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Araçta büyük hasar meydana geldi.

Yol bir süre trafiğe kapandı

Trafik polisleri, yanan otomobilin yakın noktasına hiçbir aracın gitmesine izin vermezken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından araç yoldan çekildi ve trafik normale döndü.

Otomobildeki yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.