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Sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için yayladaki karlı bölgeye koşuyor

Ardahan’da hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle beraber sıcaktan bunalan vatandaşlar, yaylada gölge alanda kalan karla serinlemeye çalışıyorlar.

Ardahan'da hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle beraber sıcaktan bunalan vatandaşlar, yaylada gölge alanda kalan karla serinlemeye çalışıyorlar.


Her türlü endemik bitki örtüsüne sahip olan Ardahan'ın Posof ilçesindeki yaylalarındaki karlar Temmuz ayında bile erimedi. Yaylalar, hava sıcaklılarının artış göstermesiyle birlikte vatandaşlara serinlemek için güzel bir imkan sunuyor. Sıcaktan bunalan vatandaşların kimisi kar yiyor kimisi de kar üzerine yatarak serinliyorlar.


Serinlemek için kar yiyen vatandaşlar, “Milletin sıcaktan yandığı bu günlerde Posof için bulunmaz bir nimet. Doğa güzelliği, çiçeklerin içinde kar, hava güzel. Herkesi Posof'a bekleriz. Temmuz ayında kar yiyoruz. Sıcaktan bunalanlar, klima karşısında oturanlar Posof yaylalarına gelsin” dediler.

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