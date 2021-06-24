İhlas Haber Ajansı

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Sıcaklıklar asfalt eritiyor

Ardahan-Posof karayolunda asfalt, 32 dereceye varan sıcakların etkisiyle eridi.

Türkiye'yi Gürcistan'a bağlaması nedeniyle uluslararası özelliği olan yolda trafik güçlükle ilerlerken, ekipler eriyen asfalt yollara taş tozu ve su döktü.


Hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 32 dereceyi bulduğu Ardahan'da uluslararası Ardahan-Posof Karayolu'nda asfalt eriyerek balçık haline geldi. Araçların hızlı gitmesi durumunda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirip, kaza yapabileceğini göz önünde bulunduran karayolları ekipleri, eriyen asfalt yollara taş tozu ve su döktü.


Karayolları yetkilileri, sıcaklıklar nedeniyle asfaltın eriyebileceğini, bu durumdan etkilenen sürücülerin karayollarını arayarak, yardım talep edebileceklerini söyledi.

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