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Sis görsel şölen sunuyor

Türkiye’nin en yüksek yaylalarından olan Bilbilan yaylasına çöken sis, ziyaret edenleri adeta büyülüyor.

Türkiye'nin en yüksek yaylalarından olan Bilbilan yaylasına çöken sis, ziyaret edenleri adeta büyülüyor. Bilbilan'daki 'bulut denizine' tanık olmak için gelen ziyaretçilerin yakaladığı kareler ise nefesleri kesiyor.


Deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek yaylarından olan Bilbilan yaylasına çöken sis nedeniyle bölge görünmeze bürünerek izlenmesi ayrı bir keyif veren görüntüler oluşturuyor.


Bölgede etkili olan soğuk havanın ardından, Bilbilan Dağını kaplayan sis bulutu ile oluşan görüntüler görenleri kendine hayran bıraktı. Yaylaların bulunduğu alanın üzerine çöken sis değişik görüntüler oluştururken, Bilbilan Dağı'nın alabalık dere mevki'inde akşam saatlerinde çekilen görüntüler adeta bir şölen sundu. Ardahan Ardanuç kara yolu geçişini kullanan sürücüler, bu görsel şöleni yol kenarında durarak fotoğrafladı. Fotoğraflar adeta kartpostallara konu olacak manzaralara sahne oldu.


Görüş mesafesinin büyük ölçüde düştüğü bölgede, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler sis farlarını yaktı.

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