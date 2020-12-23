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Siz evde kalın Ardahan Belediyesi çalışıyor

Ardahan’da Salı akşamından itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte Belediye Başkanı Faruk Demir’in talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kar seferberliği başlattı.

Ardahan'da Salı akşamından itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kar seferberliği başlattı.


Vatandaşların kar yağışından etkilenmemeleri için sabahın ilk ışıklarında kaldırımlarda kar temizleme ve yollara tuzlu kum atıldı. Daha sonra temizlenen karlar kamyonlarla şehir dışına taşındı.

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