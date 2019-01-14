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Soğuk hava nedeniyle kilitler dondu, araçlar çalışmadı

Ardahan’da kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava yüzünden kapı kilitleri donarken, çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.

Ardahan'da kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava yüzünden kapı kilitleri donarken, çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.


Ardahan'ın Göle ilçesinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Havaların soğumasının ardından Göle'de bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Ev, iş yeri ve arabaların camları buz tuttu. Binaların kapı kilitlerinin dahi buz tuttuğu Göle ilçesinde vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı.


Efsal Alantar, tipik bir zemheri havasının yaşandığını söyleyerek, "Ardahan'da beklenen soğukları yaşıyoruz. Daha önce yaşanan soğukların aynısı ve Zemheri, olması gereken de bu" dedi.

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