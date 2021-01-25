Soğukta donan içme sularına pürmüzlü çözüm

Ardahan'ı etkisi altına alan Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor. Dondurucu soğuklar nedeniyle içme suyu şebekeleri dondu.

Ardahan'da etkili olan soğuk hava hayatı durma noktasına getirdi. Soğuk havadan etkilenen vatandaşlar, sadece soğukla mücadele ediyor. Hayatı olumsuz etkileyen soğuk havanın özellikle Ocak ayından itibaren etkisini artırması dolayısıyla kentteki bir çok ev ve iş yerinin su boruları ile su şebekeleri buz dondu. Vatandaşlar donan içme suyu şebekelerini çözmek için ilginç yöntemlere başvuruyor.

Donan şebeke suyu borularını tüplü pürmüz yardımı ile çözmeye çalışan Erkan Yıldız, şehirde bir çok kişinin kendileri gibi mağdur durumda olduğunu ve donan içme suyu şebekesi borularını pürmüz yardımıyla çözmeye çalıştıklarını belirtti.