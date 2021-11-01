Sonbaharda Posof tablo gibi

Ardahan'ın Posof ilçesinde sonbahar mevsiminde dökülen yapraklar görsel bir şölen oluşturuyor.

Yılın her mevsiminde farklı güzellikleri içinde barındıran Ardahan'ın Posof ilçesi, sonbahar renklerine büründü. Ormanlık alanlar, sarı ve yeşilin her tonuyla hem Ardahanlılara hem de turistlere ev sahipliği yapıyor. Sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde yağışlarla birlikte doğanın muhteşem dönüşümü de başladı. Zengin bitki örtüsüyle dikkat çeken Gürcistan sınırındaki Posof'ta sararmaya başlayan yapraklar fotoğraf meraklılarını davet ediyor.

Bir bölümü sararırken bir bölümü hala yeşilliğini koruyan ağaçlar, yöreye ayrı bir renk katıyor. Ağaçların renk cümbüşü izleyenleri hayran bırakırken, yerlere dökülen yapraklar da kış öncesi adeta toprağa örtü oluyor.

Posof ilçesinin saklı bir cennet olduğunu söyleyen Süngülü köyünde yaşayan Cihat Öter, ''Güneşin son sıcaklığını gösterdiği şu günlerde doğada vakit geçirmeyi sevenler sonbaharın tadını çıkarıyor. Temiz havası, muhteşem doğasıyla ilçemiz sonbahar geldiğinde de ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Sanki bir tablo gibi, burada yaşamak bir ayrıcalıktır'' dedi.