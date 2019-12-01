Sosyal medyada gündem olan esrarengiz fotoğraf

Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Ata Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşın ahırında çektiği fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.

Edinilen bilgiye göre, Cengiz Morkoç, evinin yanında bulunan ahırda yeni doğmuş buzağısının fotoğrafını çekti. Ahırda çektiği fotoğrafa bakan Morkoç, arka planda beliren görüntüyü fark edince şaşkınlık yaşadı. Fotoğraf karesinde buzağının arkasında gözleri parlayan bir silüet olduğu gören şahıs, tekrar ahıra gidip baksa da fotoğraf karesinde beliren silüeti göremedi.

Fotoğraftaki silüetin ne olduğunu anlayamayan aile üyeleri, komşularını çağırarak ahırı ışıklandırdı. Tartışma oluşturan fotoğraf karesindeki silüet için farklı yorumlar yapılsa da kimse ne olduğunu tam olarak kavrayamadı.