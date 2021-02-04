Sosyal medyada terör propagandası yapan 23 şüpheli gözaltına alındı

Terör örgütü PKK'ya yönelik çalışmalarını sürdüren Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 2020 yılı içerisinde, sosyal medyada terör propagandasına izin vermedi. Ekipler sosyal medyada bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 20 şahıs ile DHKP-C terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.