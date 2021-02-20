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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti seçildi

Ardahan Valiliği 2021 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda (SYDV) görev alacak mütevelli heyetini seçti.

Ardahan Valiliği 2021 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) görev alacak mütevelli heyetini seçti.


Valilik toplantı salonunda yapılan seçime Vali yardımcısı Cem Gümrükçü ile birlikte dernek üyeleri katıldı. Yıl sonu genel değerlendirilmesi yapılan toplantıda, 2021 yılında yapılacak çalışmalar ile yürütülecek faaliyetler planlandı.


Toplantı sonunda Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı ve Ardahan genç kuşak ve gençlik derneği bakanı Osman Yıldız 2021 yılı faaliyet dönemi için SYDV mütevelli heyetine seçildi.

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