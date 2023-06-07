Su içen boz ayı fotokapanla görüntülendi

Yaban hayvanlarının doğal ortamda nasıl yaşadıkları ve nasıl beslendikleri fotokapanlarla görüntüleniyor.
Ardahan'da bir boz ayının su içtiği anlar da fotokapana yansıdı.
Ardahanlı doğa tutkunu Çağdaş Keçeci, Yalnızçam ormanlık alanına kurduğu fotokapanla yaban hayvanların doğal yaşamındaki görüntülerini kaydediyor. Fotokapana son olarak, arazide gezen bir boz ayının su birikintisinden su içtiği anlar yansıdı.
Çağdaş Keçeci, Yalnızçam ormanlık alanına kurduğu fotokapanla ayı, domuz, kartal, şahin, sincap, tilki ve sansar gibi hayvanların doğal yaşamındaki görüntülerini kaydetti.