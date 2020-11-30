Su Samuru, amatör kamerada

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru, Ardahan'da amatör kamera tarafından görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan sansargiller familyasından olan su samuru, Ardahan'da yüzeyi buzla kaplı Kura nehrinde Ardahan Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Çağdaş Keçeci tarafından görüntülendi. Yalnızçam ormanlarının içerinden geçen ve yüzeyi yer yer buzla kaplanan Kura nehrinde amatör kamerayla çekilen görüntülerde su samurunun sık sık çay sularına dalarak çıktığı görülüyor.

Su samurunu görünce heyecanlandığını dile getiren Çağdaş Keçeci, "Sadece belgesellerde gördüğüm su samurunu canlı canlı görmekten heyecanlandım. Bu anları ise cep telefonumla görüntülemek istedim. Oldukça sevimli hayvanlar, bu anlarını bir arada gördüğüm için şanlıyım çünkü bildiğim kadarıyla bu hayvanlar genelde geceleri görülüyor. Böyle değişik hayvanların coğrafyamızda, görülmesi sevindirici" ifadelerini kullandı.