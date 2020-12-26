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Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi

Nesli tükenmekte olan su samuru, Ardahan’da balık yerken amatör kamera tarafından görüntülendi.

Nesli tükenmekte olan su samuru, Ardahan'da balık yerken amatör kamera tarafından görüntülendi.


Ardahan'da su samuru şehir merkezinden geçen ve yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri'nde buz üstünde balık yerken görüntülendi. Kura Nehri'nin Yalnızçam Hasköy köyü ziyaret deresi mevkisinde gündüz vakti gezen bir grup vatandaş, buz tutan nehir üzerinde bir su samurunun balık yediğini görüp, o anları cep telefonuyla kayda almaya başladı. Amatör kamerayla çekilen görüntülerde Su Samuru uzun bir süre balık yedikten sonra onu izleyenlerin tepkisini almasıyla daha tenha ve karanlık bir alan aramaya başladı. Buz tutan nehre avıyla birlikte dalan Su Samuru nehirde bir süre gezindikten sonra gözlerden kayboldu.


Mustelidae (Sansargiller) ailesinin yarı-sucul üyelerinden olan su samuru, boy uzunluğu 80 santimetre, kuyruk uzunluğu 45 santimetreye kadar çıkabiliyor. Parmak araları perdeli olduğundan iyi bir yüzücüdür. Su samurları, Noktürnal (Gececil) bir tür ve oldukça ürkek olduklarından doğada doğrudan gözlemlemek oldukça zordur. Yaşamlarını sürdürebilmeleri kolay olmayan su samurlarının yaşam süreleri yaklaşık 12- 18 yıl kadar olsa da bu türler için 4 yaşına kadar gelebilmeleri büyük bir şans olduğu biliniyor.

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