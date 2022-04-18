Sular altında kalan Ardahan Ovası havadan görüntülendi

Göle dönen ova dron ile görüntülendi.

Her yıl Mart ve Nisan aylarında eriyen kar suları Kura Nehri'nde eşsiz bir manzara oluşturuyor. Ardahan Ovası tamamen suyla kaplanırken, çayırlar da sular altında kaldı. Hem eşsiz bir manzara oluşurken, hem de çayırların verimi de artıyor.

Kuvvetli sağanak yağış ile birlikte Ardahan'ın içinden geçtikten sonra Gürcistan'a girerek, Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin taşması sonucu etrafındaki meralar sular altında kalırken, göle dönen ova dron ile görüntülendi.