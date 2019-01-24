‘Sürücü ve yolculara' dolandırıcılık ve sahte para uyarısı

Sibirya soğuklarının yaşandığı Ardahan'da, polis ekipleri sürücüleri, kar yağışı, sis ve gizli buzlanmaya karşı uyarıyor. Ekipler ayrıca sahte para konusunda paralar üzerinden örnek göstererek vatandaşları bilgilendirdi.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri ile Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri trafik kontrol noktasında durdurdukları, sürücü ve yolcuları dolandırıcılık ve sahte para konusunda bilgilendirdi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürleri de dağıtan Ardahan polisi sahte para konusunda paralar üzerinden örnek göstererek vatandaşları uyardı. Ardahan polisinin hazırladığı broşürleri alan ve sahte para konusunda uyarılan vatandaş söz konusu projeden son derece memnun olduklarını belirtti.

Özellikle hayvancılıkla uğraşan yolculara, hayvan hırsızlığına karşı nasıl korunmaları gerekiyor, çocuk güvenliği nedir, boğulma olayları, şüpheli kişilerden korunma, kaybolma olayları gibi konularda bilgilendirmeler yapılıyor. Hazırlanan broşürleri de dağıtan Ardahan polisi sahte para konusunda paralar üzerinden örnek göstererek vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Ardahan polisi bu şekilde bilgilendirme ile vatandaşları bilgilendirerek suçların önüne geçmeye çalışıyor.