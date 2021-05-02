Tam kapanma sürecinde sokak hayvanları unutulmadı

Ardahan'da sokağa çıkma kısıtlamasında Vefa Sosyal Destek ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ardahan'da sokaklar boşaldı.

Ardahan Valiliği, doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için harekete geçti. Park ve alanlara kuru mama ve yiyecek bırakan ekipler, sokak hayvanlarını besledi. Görevliler, vatandaşlardan da sokak hayvanları için kapı önlerine su ve kuru mama bırakmalarını hatırlattı.