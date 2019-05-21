Tapu ve Kadastro 172 yaşında

kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Çıldır Tapu ve Kadastro Müdürü Erdal Kamalı Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu´nu makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Kamalı " İki asra yakın bir zamandan bu yana, vatandaşlarımızın güveninin ve mülkiyetinin teminatı olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatımızda 20 bine yakın personelimiz, 24 Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğümüz, 973 Tapu Müdürlüğümüz, 81 Kadastro Müdürlüğümüz ile ülkemizin tüm il ve ilçelerinde yılda 9 milyona yakın işlem hacmi ile yılda yaklaşık 25 milyon vatandaşımıza hizmet sunan ve bugün 172. Kuruluş yıldönümünü kutlayan köklü bir kurum, Çıldır Tapu Müdürlüğü de bu kurumun bir parçasıdır. 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi adıyla kurulan Genel Müdürlüğümüz, 1871´de Nezarete dönüştürülerek Defter-i Hakani Nazırlığı olmuş ve bugün de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´na bağlı olarak hizmet vermektedir. Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etme, güncelleme, taşınmazlara yönelik politikalar belirleme ve yönetme konularında lider Kurum olma vizyonumuzla vatandaşlarımıza 172. Yılımızda da en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bilgi teknolojilerini en iyi kullanan kurum ödülüne sahip genel müdürlüğümüz, web Tapu, Tapu Takas, E-Haciz, E-terkin, Parsel Sorgulama, E-Randevu gibi projelerle vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmak için altyapısını geliştirmeye devam etmektedir. Vatandaşlarımız e-devlet portalı üzerinden ulaşabildikleri Web-Tapu sistemi sayesinde, artık Tapu dairesine gitmeden hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde işlemlerini yapabilmektedir. Olası doğal afet hallerinde hizmetlerimizde herhangi bir aksama yaşanmaması ve vatandaşlarımıza hızlı, güvenli, kaliteli ve kesintisiz hizmet verebilmek için Yozgat ilimizde Felaket Kurtarma Merkezi kurulmuştur. Kurumumuzun Tapu sistemi ve Mülkiyet Belirleme alanındaki çalışmaları uluslararası arenaya da taşınmış olup, Berlin Büyükelçiliğimizde kurulan tapu ataşeliği ile Almanya´da yaşayan vatandaşlarımızın tapu işlemleri de yapılabilmekte olup, ayrıca 12 ülkede daha açılacak temsilciliklerle de yurtdışında yaşayanların da tapu kadastro işlemlerini daha kolay yapabilecekleri bir sistem oluşturulacaktır. Genel Müdürlüğümüz, faaliyetleriyle bir çok ülke için görüşüne başvurulan, referans olarak görülen bir kurum haline gelmiştir. 52 binin üzerindeki mahalle ve köyde yapılan kadastro çalışmaları 2003 yılına kadar yüzde 74,5 oranında tamamlanmışken, 2003 yılından sonra özel sektörden de yararlanmak suretiyle bu çalışmalar tamamen bitirilmiştir. Kurumumuz gelişmiş teknolojilerden yararlanarak insanların ihtiyaç duyduğu taşınmaz değer haritalarının üretilmesi ve meskun alanlardaki taşınmazların üç boyutlu üretimi çalışmalarına başlamıştır. Osmanlı Devleti, resmi belgeleri muhafazaya büyük önem vermiştir. Arşivimizdeki belgeler; sadece Türkiye´nin değil geçmişte Osmanlı toprağı olup günümüzde bağımsızlığını kazanan 26 ülkenin de kayıtlarını kapsamaktadır. Bu itibarla sahip olduğumuz arşiv varlığımız, millî olduğu kadar milletlerarası bir önem ve değer de taşımaktadır. Bugün, kuruluşunun 172. Yıl dönümünü kutlayan Tapu ve Kadastro teşkilatımızın gelişimine ve büyümesine katkı sunan tüm çalışanlarımıza ve halkımıza şükranlarımızı sunarız" dedi.