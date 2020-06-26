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Tarihi kaleye ikinci sabotaj

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde Şeytan kalesinin ışıklandırma sistemi kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından sabote edilerek parçalandı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Şeytan kalesinin ışıklandırma sistemi kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından sabote edilerek parçalandı. Çıldır Belediyesi tarafından ışıklandırılması yapılan tarihi kaleye daha öncede sabotaj yapılmış bütün ışıklandırma sistemi kırılarak talan edilmişti.


Yeniden yapılan çalışmalar sonrası tekrar ışıklandırılan tarihi kale tekrar kimliği belirsiz kişi yada kişilerin hedefi haline geldi. Yaşanan bu olay neticesinde açıklama yapan Çıldır Belediye başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, "Geçtiğimiz yıl yine bazı ahlaksız kişiler tarafından zarar verilen Çıldır Şeytan Kalesinde bulunan ışıklandırmalar bu yıl bir kez daha bazı alçaklar tarafından zarar gördü. Bu alçaklara verebileceğimiz en güzel cevap o ışıklandırmaları yeniden ve daha güzel bir şekilde yapmaktır. Bunu yapanlar asla unutmasınlar onların yapmış olduğu alçaklık şimdi belki yanlarına kalacak ama yarına kalmayacaktır. Bu yapmış olduğumuz ışıklandırma sistemini yeniden düzenleyip kamera sistemi ile destekleyerek halkımızın ve kalemizi ziyaret eden turistlerin hizmetine yeniden sunacağız" dedi.

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