Tarım Projeleri ilçede tanıtıldı

Ardahan'ın Göle ilçesinde düzenlenen etkinlikle “Makine ve Ekipman Parkı Oluşturulması Projesi” ile “Güzlük Tritikale Ekim Faaliyetlerinin Başlatılması Projesi” tanıtıldı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, tarımın dünyanın geleceği olduğunu vurgulayıp, "Yapmış olduğumuz projelerle kendi geleceğimizi garanti altına alıyoruz. Sizler üreticiler olarak sadece üretimi değil kendi geleceğimizi garanti altına almamıza destek veriyorsunuz" dedi.

Vali Öner, bu bağlamda ilimizin tarım ve hayvancılığını daha iyi noktaya ulaştırmak için proje ve hizmetlerin her yıl artarak devam ettiğini, bugünde iki ayrı projeyi uygulamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Konuşmasında, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen “Makine ve Ekipman Parkı Oluşturulması Projesi” çerçevesinde alınacak olan tarımsal makinelerin, kiralama yöntemiyle üreticilerimizin hizmetine sunulacağını belirten Öner, “Bu uygulama ile üreticilerin modern makine ve ekipman kullanarak tarımsal mekanizasyonun önemini daha iyi görmeleri sağlanacak, ayrıca Kamu Kurum ve Kuruluşlarının tarımsal makine ekipman altyapılarının oluşmasına da katkı sunacaktır. Proje ile alımını yaparak oluşturacağımız “Makine Parkı” ile makine ve ekipman kullanımının yaygınlaşmasını sağlayarak, üreticilerimizin ekim, hasat ve harman işlemlerini daha kısa sürede ve kolay bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyacaktır. Bu ve benzeri projelerimiz, sonraki yıllarda üreticilerimizin bu makinelerin işletmeleri açısından ne kadar önemli olduğunun farkına varmalarına, işletmelerinin modernizasyonunu süreç içerisinde tamamlamalarını da hızlandıracaktır. Proje bağlamında Göle ilçemizde makine parkımıza 2 adet katı gübre dağıtma römorku, 1 adet mibzer ve 2 adet rotovatör makinesini kazandırarak üreticilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Güzlük yem bitkisi Tritikale ekimi hakkında da konuşan Vali Öner, “İlimizin temel geçim kaynaklarının başında gelen hayvancılık sektörünün kaba yem ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırladığımız projeleri uygulamaya devam ediyoruz. Bu projelerden biri olan, “Güzlük Tritikale Ekim Projesi” ile de yem bitkisi üretiminde sertifikalı tohum kullanımıyla birlikte güzlük ekim faaliyetlerini başlatıp hayvanların çayır ve meralardaki aşırı otlatma baskılarını azaltarak, hayvanların kaliteli kaba yemlerle beslenmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Böylece et, süt üretim miktarını ve kalitesini yükselterek kırsal hayvancılığı daha karlı bir iş kolu haline getirip Ardahan İlindeki tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve ekonomik karlılıklarını artırmayı amaçlıyoruz. Proje bağlamında Tarım Müdürlüğümüzce belirlenen yem bitkisi üretimi yapan 160 işletmemize 3.200 dekar alanda ekim yapılmak üzere %75 hibeli 80.000 kg tritikale tohumunu bugün dağıtıyoruz. Bu ve bunun gibi projelerle ilimiz tarım ve hayvancılığını daha iyi noktaya getirmek ve üreticilerimizin bu işten daha fazla gelir elde etmesini sağlamak için Devletimizin sunduğu hibe, proje ve destekleri üreticilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Vali Öner, programın ardından makine ve ekipman parkını gezerek Tarım ve Orman İl Müdüründen bilgi aldı. Program çerçevesinde belirlenen üreticilere güzlük ekim tritikale tohumu dağıtıldı. Programa Vali Hüseyin Öner, İlçe Kaymakamı Haluk Koç, İlçe Belediye Başkanı İlhan Gültekin, Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural, Göle Ziraat Odası Başkanı Cemil Budak, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.