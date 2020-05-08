İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tavşan yavrusunu biberonla besliyorlar

Ardahan’ın Posof ilçesinde doğada bulunan tavşan yavrusu, görevlilerce biberonla besleniyor.

Ardahan'ın Posof ilçesinde doğada bulunan tavşan yavrusu, görevlilerce biberonla besleniyor.


Ardahan'ın Posof ilçesinde köylü vatandaşlar arazide yavru bir tavşanı fark etti. Köylüler yakınlarda yuva göremeyince anneleri olmayan yavru tavşanları yanlarına alarak eve götürdüler, daha sonra da Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğüne haber verdiler. Yavru tavşanı teslim alan ve duyarlı vatandaşlara teşekkür eden görevliler, sağlık durumu iyi olan yavru tavşanı büyütmek için ilk olarak biberonla bakacaklarını ifade ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.