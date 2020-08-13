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Tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya bırakıldı

Ardahan’da vatandaşların yaklaşık 3 ay önce arazide yaralı halde bulduğu ve Kars Kafkas Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine gönderilen kızıl şahinin tedavisi tamamlandı.

Ardahan'da vatandaşların yaklaşık 3 ay önce arazide yaralı halde bulduğu ve Kars Kafkas Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine gönderilen kızıl şahinin tedavisi tamamlandı.


Tedavisi tamamlanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen şahin, Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak noktasındaki jandarma bölgesinde doğaya bırakıldı.


Jandarma Albay Selçuk Özdem ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şubesi görevlileri, şahinin tedavi ve rehabilitasyonun ardından yaşam alanına bıraktıklarını belirtti.


Albay Özdem, burada yaptığı konuşmada, kızıl şahinin ait olduğu doğal ortama yeniden sağlıklı bir şekilde bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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