TEMA'dan Kaymakam Fatma Turhan Keser'e “hayırlı olsun” ziyareti

TEMA Vakfı Hanak İlçe Temsilciliği Yönetimi, Hanak ilçesinde göreve başlayan Kaymakam Fatma Turhan Keser'e hayırlı osun ziyaretinde bulundu.

Görüşmede TEMA Vakfı Hanak İlçe Sorumlusu Akın Saraçoğlu ve Sorumlu Yardımcısı Ebru Taşkaya Saraçoğlu TEMA Vakfı olarak ilçede yapılmış olan faaliyetler hakkında Kaymakam Fatma Turhan Keser'e bilgi verildi. TEMA olarak son bir yılda gerçekleştirdikleri proje ve çalışmalar hakkında Kaymakam Fatma Turhan Keser'e bilgiler aktarırken önümüzdeki dönemde gerçekleştirecekleri projeler hakkında da Keser ile fikir alış-verişinde bulunuldu.

Kendisinin de bir doğa dostu ve çevreci olduğunu ifade eden Kaymakam Fatma Turhan Keser, TEMA ekibine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, fırsat buldukça TEMA Etkinliklerinde bulunmayı arzu ettiğini belirtti.